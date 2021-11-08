أخبار عاجلة

بدء نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الإسكندرية -
لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدرب الأسبق: «مباراة القمة بـ3 نقاط.. وتأثير الخماسية في الكرامة فقط»

Print
مدرب الزمالك الأسبق: «مباراة القمة بـ3 نقاط.. وتأثير الخماسية في الكرامة فقط» مدرب الأسبق: «مباراة القمة بـ3 نقاط.. وتأثير الخماسية في الكرامة فقط»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمد حلمي، المدير الفني السابق لنادي ، إنه لا تعليق على الوسط الرياضي وما يحدث فيه، موضحًا أنه لا يوجد هيكل واضح في الرياضة المصرية.

وأضاف حلمي، في تصريحات تليفزيونية، أن مباراة القمة إذا كان أدارها مديرين فنيين مصريين، لتعرضا لانتقادات عديدة لمدة أسبوع ورحل أحدهما على الأقل بالتحديد مدرب الزمالك، خاصة بعد الأخطاء التي ارتكبها مدربا الثنائي.

وأشار حلمي إلى أن المباراة كانت ممتعة وشهدت الكثير من الأهداف، إلا أنه عادة ما يتقبل الجمهور أخطاء الأجانب على عكس المدربين المصريين الذين يتعرضون لأشد الانتقادات على أقل الأخطاء.

وتابع مدرب الزمالك السابق أن الأهلي كان متفوقًا بفارق 4 أهداف مع زيادة في النتيجة، إلا أن التغييرات التي أجراها موسيماني أعاد بها الزمالك إلى المباراة التي كانت من الممكن أن تنتهي بالتعادل 5-5.

واختتم تصريحاته: «لا فارق في النتيجة وعدد الأهداف خاصة وأنها مباراة بـ3 نقاط، لكن المؤثر في النتيجة هو الكرامة فقط».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك

محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك

إعلامي : بيراميدز حسم صفقة نجم الزمالك الصاعد

إعلامي : بيراميدز حسم صفقة نجم الزمالك الصاعد

الزمالك يعلن موقفه النهائي من التجديد لـ«أبوجبل» وحامد

الزمالك يعلن موقفه النهائي من التجديد لـ«أبوجبل» وحامد