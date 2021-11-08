أخبار عاجلة

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
حمزة الجمل يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا للإسماعيلي لمدة 24 ساعة -
طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية -
انفجار عنيف يهز تل أبيب الإسرائيلية.. وصافرات الإنذار تدوي (فيديو) -
إبراهيم حسن: منتخب الجزائر أصبح «مرعبا» تحت قيادة بلماضي -
«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اكتشاف 3 مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة الليبية

Print
اكتشاف 3 مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة الليبية اكتشاف 3 مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة الليبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا عن اكتشاف 3 مقابر جديدة في منطقة القابينة على طريق العبدلي في ترهونة شمال غربي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها ستباشر الاثنين انتشال الجثث من المقابر الثلاث، بحسب ما ذكرت بوابة الوسط الليبية.

وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال العام الأخير.

وقالت الهيئة في بيان حينها، إن إدارة قيد الأهالي لديها، مستمرة في استقبال أهالي المفقودين لفتح الملفات لذويهم وأخذ عينات الحمض النووي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم

خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم