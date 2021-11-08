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«المرأة البرلمانية»: راتب شهري لربة المنزل الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لهم

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«المرأة البرلمانية»: راتب شهري لربة المنزل الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لهم «المرأة البرلمانية»: راتب شهري لربة المنزل الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لهم
الكويت - " وكالة أخبار المرأة "

أعلن النائب خليل الصالح عن موافقة لجنة المرأة والأسرة البرلمانية خلال اجتماعها اليوم على الاقتراح الذي تقدم به بصرف راتب شهري لربة المنزل الكويتية التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لرعايتهم وتربيتهم.
وأوضح الصالح أن المقترح ينص على منح راتب بواقع 750 ديناراً شهرياً للحاصلة على الشهادة الجامعية و600 دينار للحاصلة على الدبلوم بعد الثانوية العامة و500 دينار للحاصلة على الشهادة الثانوية العامة.
ودعا الصالح إلى التجاوب مع هذا المقترح الذي يصب في مصلحة الأسرة الكويتية ويخفف الأعباء المعيشية عنها، موجها الشكر للجنة المالية على إقرار مقترحه.

وكالة أخبار المرأة

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