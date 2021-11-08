هيئة الأزياء تستضيف أول عرض للساعات النادرة في الرياض بالتعاون مع "فيليبس"

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خلال الفترة من 11 -13 نوفمبر الجاري ضمن جولة عالمية تنفذها الشركة

تستضيف هيئة الأزياء معرض فيليبس للساعات الفاخرة في أول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيُقام في قصر طويق بالرياض خلال الفترة من 11 - 13 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن جولة عالمية تنفذها شركة فيليبس للمزادات بالتعاون مع باكس آند روسو قبل موعد إقامة المزاد العلني الافتراضي على مقتنيات المعرض بمدينة نيويورك في شهر ديسمبر المقبل.

وسيُشاهد عشاق الساعات السعوديون في هذا المعرض بعضًا من أندر الساعات في العالم، من أرقى العلامات تجارية كمثل رولكس، وباتيك فيليب، وأوديمار بيغيه، وريتشارد ميل، بعد أن طافت العالم، وتنقّلت بين مجموعة من المدن الكبرى مثل لندن، وجنيف، وهونغ كونغ حتى وصولها إلى مدينة الرياض.

وقال بوراك شاكماك الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء: "يسعدنا أن نتعاون مع فيليبس للمزادات كجزء من جولتهم العالمية للساعات النادرة، وأن نستضيفهم هنا في الرياض لأول مرة، ونسعى لأن تكون هذه بداية لاستقطاب العديد من فعاليات الأزياء الفاخرة التي نعلم أن لها سوقاً مميزة في المملكة"، مضيفًا أن: "استضافة المعرض الدولي ستكون نهاية مميزة لـعام 2021 بالنسبة لنا في هيئة الأزياء، وهي جزءٌ من العديد من الفعاليات التي ستقدمها الهيئة لمجتمع الأزياء المحلي والإقليمي والدولي خلال الشهرين المقبلين".

من جانب آخر، قال بول بطرس رئيس قسم الساعات في شركة فيليبس بأمريكا الشمالية والجنوبية، إن الشركة تتشرف بالتعاون مع باكس أند روسو وتفخر بشراكتها مع هيئة الأزياء التابعة لوزارة الثقافة في هذا المعرض الحصري، مشددًا على أن المملكة العربية السعودية منطقة جدًا مهمة لهذا المجال المتنامي. وأضاف أن المعرض في الرياض سيحظى بفريق مكون من خبراء مرموقين سيكونون على أتم الاستعداد لإرشاد عشاق الساعات ومقتنييها، "كما سيوفر المعرض فرصة مثيرة لهواة جمع واقتناء الساعات ومقابلة المختصين لدينا، ومشاهدة بعض من أندر الساعات وأكثرها تميزًا في العالم، إلى جانب الحصول على فحص مجاني لساعاتهم الخاصة".

ومن ضمن الساعات التي يقدمها المعرض وتعد من التحف الفنية الباهرة، ساعة إدوارد هورنبي توربيون للجيب التي صممها جورج دانيلز، والذي يعد أبًا لصناعة الساعات المستقلة الحديثة، ومن رولكس ساعة دايتونا بول نيومان "جون بلاير سبيشل"، ودايتونا "ذا دكتور" التي تتميز بقرص نابض. كما يحتوي المعرض على ساعة كالاترافا من باتيك فيليب من البلاتين، إضافة إلى ساعة توربيون ايروداين آر إم 022 ثنائية التوقيت ذات الإصدار المحدود لريتشارد ميل.

وتعد العلامات التجارية الفاخرة مثل أوديمار بيغيه، وآي. لانغيه أند زونه، وإف بي جورن بمثابة عملة معترف بها دوليًا، وهي مؤشر مهم على نمو سوق صناعة الساعات، خصوصًا مع زيادة الطلب على المقتنيات عالية الجودة أخيرًا. ويُمثّل وجودها في المملكة عبر معرض فيليبس جانبًا من تنامي نشاط قطاع الأزياء السعودي وعمق ارتباطه بأفخم العلامات التجارية العالمية.