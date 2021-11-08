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جمارك مطار القاهرة تضبط 710 أقراص ترامادول

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جمارك مطار القاهرة تضبط 710 أقراص ترامادول جمارك مطار القاهرة تضبط 710 أقراص ترامادول

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تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأوضح بيان، الأحد، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط للطيران القادمة من أثينا اشتبه احمد عبدالعليم، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصرى الجنسية قادم من اليونان، حيث تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبدالعليم فأفاد بوجود عدد من أشرطة الدواء.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد سيد مأمور تفتيش الركاب، تحت إشراف أحمد عمر، رئيس القسم، لتفتيش حقائبه فتبين وجود 71 شريطا بإجمالي 710 أقراص ترامادول 100 مليجرام مخبأة بقاع سحرى أسفل حقيبته.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 179 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

المصرى اليوم

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