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تنفيذ 1274 حكما قضائيا في حملة أمنية بسوهاج

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تنفيذ 1274 حكما قضائيا في حملة أمنية بسوهاج تنفيذ 1274 حكما قضائيا في حملة أمنية بسوهاج

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واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية، وضبط المتهمين المحكوم عليهم الهاربين والخارجين على القانون بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وتمكنت الحملات التي جرت، اليوم، بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وبإشراف اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، من تنفيذ 1274 حكماً قضائياً على مستوى المراكز والأقسام الشرطية بدائرة المحافظة، تنوعت ما بين أحكام جنايات، وجزئي، ومستأنف، إلى جانب قيام الحملة بتحصيل غرامات مالية بمخالفات قضائية.

المصرى اليوم

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