بـ« بلوزة بيضاء ».. إليسا تتألق بمظهر شبابي على مسرح الأولمبيا التاريخي

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نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وخاصية الإستورى لتبادل الصور والفيديوهات بـ «إنستجرام»، الأحد.

وبدت النجمة اللبنانبة خلال إطلالتها على متابعيها بملامح شبابية وكأنها تبدو أصغر سنًا، لاسيما أنها اعتمدت مكياجًا هادئًا، وارتدت معه بلوزة بيضاء اللون وبنطالا أسود، ونسقت معها حلقًا طويلا أضاف لإطلاله كلاسيكية وراقيًا، وقصة شعر منسدل على كتفيها بشكل عفوي.

وحازت صور الفنانة اللبنانية إليسا على إعجاب الآلاف من متابعيها منذ فترة قصيرة من نشرها، خاصة أنها بدت وكأنها أصغر سنا.

كانت الفنانة إليسا أعربت عن سعادتها بالوقوف والغناء على خشبة مسرح الأولمبيا التاريخى للمرة الثالثة، حيث غردت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة: «شكرًا باريس على الليلة السحرية التي لا تنسى».

وتألقت النجمة اللبنانية إليسا خلال الحفل الذي أحيته على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت، وسط حضور جماهيرى كبير.

وكانت إليسا افتتحت حفلتها بأغنية «احكيلى عن بلدى احكيلى»، للنجمة الكبيرة فيروز، وسط تفاعل كبير من الجمهور، فيما حرصت طفلة بالصعود على المسرح ورفع العلم اللبنانى مع إليسا لتستكمل حفلها بأغنية «تتلج الدنى» للنجمة فيروز أيضا، ثم باقة متنوعة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة.

ووقفت إليسا على مسرح أولمبيا للمرة الأولى في عام 2017، بينما كانت المرة الثانية في عام 2019، وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة تألقت مجددا بالغناء على نفس المسرح العتيق.