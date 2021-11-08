البنك الزراعي : أصدرنا 850 ألف كارت فلاح ذكي للخدمات الرقمية

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قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، إلى أن البنك يعمل على تحديث مركز البيانات الخاص بالبنك، موضحًا أنه أصدر خلال الفترة الماضية 850 ألف «كارت الفلاح» الذي يتيح المدفوعات والخدمات الرقمية للمزارعين.

وأوضح «فاروق» خلال معرض «كايرو أي سي تي» أن البنك يستهدف تغطية الريف المصري الذي يضم 20-30 مليون شاب بإجمالي 45 مليون مواطن، ومؤخرًا بدأ البنك الزراعي في تدشين فرعين للبنوك الإلكترونية بالتعاون مع «إي فينانس»، و«خالص»، مضيفًا أن البنك يتعاون مع «أي سكور» لتوفير المنتجات لكل المستخدمين.

وبيّن حبيب حنا، مدير عام شركة ديبولد نيكسدورف، أن ماكينات الصراف الآلي هي أهم منصة لتقديم الخدمات البنكية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الماكينات لم تعد فقط لسحب الأموال لكنها أصبحت تفاعلية تقدم خدمات مختلفة تفاعلية عبر الإنترنت مثل التحويل بين الحسابات وإصدار دفاتر الشيكات.

وأشار إلى أنه مع افتتاح «جي بي مورجان» البنك الرقمي الخاص به أتاح بنك رقمي مع ماكينات ATM، لافتًا إلى أن استعمل النقود في الشرق الأوسط سيسجّل معدل تصاعدي بنسبة 11٪ وعالميًا النسبة 2.5٪.

وشدد على أن واحدة من أهم التحديات في منظومة الشمول المالي هو إعادة تدوير الأموال داخل الأنظمة المصرفية مع تقليل الاعتماد على الكاش، لافتًا إلى أن 25٪ من الأجهزة، التي توفر خدمات الإيداع تعيد تدوير الكاش داخل العملية المصرفية، وتلك النسبة في المنطقة لا تتعدى حوالي 4% فقط.