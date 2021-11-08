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رئيس المحكمة الدستورية: طلب بشدة أن تتبوأ المرأة مكانها في القضاء

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رئيس المحكمة الدستورية: السيسي طلب بشدة أن تتبوأ المرأة مكانها في القضاء رئيس المحكمة الدستورية: طلب بشدة أن تتبوأ المرأة مكانها في القضاء
القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه آن الأوان لتولي المرأة منصب القضاء على يد الرئيس عبد الفتاح .
 وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي طلب بشدة وإصرار أن تتبوأ المرأة المصرية مكانها في القضاء والنيابة، وأنه آن للمرأة أن تفخر بالاستحقاق الدستوري بتوليها منصب القضاء.
وعن إمكانية تولي المرأة المصرية منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قال: "إذا انطبقت القواعد المؤهلة لتولي المرأة منصب رئيس المحكمة الدستورية ومجلس الدولة فلم لا؟".
ولفت "مرعي"، إلى أن أول سيدة تقدم طلبا للتعيين قاضية، كان في الخمسينيات، حيث إنه عندما حصلت عائشة راغب على ليسانس الحقوق تقدمت للتعيين في القضاء، فتم رفض الطلب وبعدها رفعت قضية، وكان يرأس المحكمة عبد الرازق أحمد، واستند في حكمه أن الوقت غير ملائم لتعيين المرأة في مجلس الدولية.

وكالة أخبار المرأة

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