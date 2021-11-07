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أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر شهدت طفرات كبيرة في المشروعات الزراعية واجهت الأزمات التي تعرضت لها مصر خلال الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر لديها الآن اكتفاء ذاتي كامل من الدواجن والأسماك وطفرات في الإنتاج الحيواني، وهذه المميزات تحمينا وتكون صمام أمان للدولة المصرية.

وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، الأحد، أن أزمة جائحة كورونا أثرت على كل دول العالم في توفر المنتجات عدا مصر، لافتًا إلى أن مصر لديها الآن زراعة قمح وبنجر وخضر وفاكهة جديدة تقدر بملايين الأفدنة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة لديها أكثر من 400 منفذ لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن هذه المنافذ تقدم منتجات بأسعار مقبولة ومنتج مقبول والدولة تراقب هذه المنتجات باستمرار وتتابع جودتها.