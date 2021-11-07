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"الأمن البيئي" يضبط 3 مواطنين ارتكبوا مخالفات صيد في "محمية الملك سلمان"

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"الأمن البيئي" يضبط 3 مواطنين ارتكبوا مخالفات صيد في "محمية الملك سلمان" "الأمن البيئي" يضبط 3 مواطنين ارتكبوا مخالفات صيد في "محمية الملك سلمان"
عُثر بحوزتهم على أرنبَيْن مصيدَيْن وأسلحة نارية.. وأُحيلوا لجهة الاختصاص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاثة مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ ارتكبوا مخالفات صيد في محمية الملك سلمان الملكية، وعُثر بحوزتهم على أرنبَين مصيدَين، وبندقية رش (شوزن)، وبندقية آلية نوع (كلاشنكوف) غير مرخصة، وذخائر. وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه يمنع دخول المحميات والصيد فيها. وتبلغ عقوبة دخول المحمية دون ترخيص غرامة خمسة آلاف ريال، مشيرًا إلى أن عقوبة استخدام سلاح (الشوزن) في الصيد غرامة 100 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد 80 ألف ريال، وعقوبة صيد الأرنب البري غرامة 18 ألف ريال للكائن الواحد، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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