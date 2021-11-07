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وزير التعليم: انطلاق تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح فايزر من 15 إلى 18 سنة

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وزير التعليم: انطلاق تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح فايزر من 15 إلى 18 سنة وزير التعليم: انطلاق تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح فايزر من 15 إلى 18 سنة

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح فايزر من 15 إلى 18 سنة.

وقال شوقي في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن «وزارة الصحة والسكان أعلنت رسمياً أنه تم إتاحة التطعيم ضد للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة من خلال لقاح فايزر».

وأضاف: «ترجو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع الطلاب تحت سن 19 أن يقوموا بالتسجيل للحصول على اللقاح من خلال موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحه والسكان:

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

وسوف تقوم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم إزاء تحديد موعد لكل منهم طبقًا للقسم الذي سوف يختارونه.

المصرى اليوم

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