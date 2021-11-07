أخبار عاجلة

«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك -
إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير -
الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور) -
أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ«سامحتك كتير» -
هاني سعيد يكشف شرط بيراميدز لرحيل رمضان صبحي.. وصفقات الفريق في يناير -
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الصعيد بالمنيا (فيديو) -
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور -
«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الكاظمي" عن محاولة اغتياله: نعرف الذين نفَّذوا هذه الجريمة.. وسنكشفهم

Print
أمر بنشر دبابات الجيش بشوارع بغداد.. وشهدت العاصمة انتشارًا كبيرًا لقوات الأمن

أكد رئيس العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد ملاحقة مُنفِّذي محاولة اغتياله، وأشار إلى التعرف عليهم، حسب " اليوم".

وتفصيلاً، قال "الكاظمي" خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء: "تعرَّض منزلي الليلة الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مُسيَّرة، وُجِّهت إليه بشكل مباشر. وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يُعبِّر عن إرادة العراقيين".

وأضاف: "بلدنا يمرُّ بتحديات عديدة، ليست وليدة اليوم، ولا نتاج هذه الحكومة، وتَمكنَّا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة".

وأشار إلى أن "نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة، إنما واجبنا انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات".

وتابع: "سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس. نعرفهم جيدًا، وسنكشفهم، وسوف تصل يد العدالة إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي".

وفي سياق متصل، أفاد مراسل "روسيا اليوم" في العراق اليوم الأحد بأن القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي أمر بنشر دبابات الجيش في شوارع بغداد.

وذكر المراسل أن العشرات من دبابات الجيش انتشرت في بعض شوارع العاصمة، وتجولت في محيط المنطقة الخضراء حيث مقر إقامة الكاظمي.

وأضاف بأن بغداد شهدت انتشارًا كبيرًا للقوات الأمنية، كما حلّقت طائرات الجيش في أجواء العاصمة، فضلاً عن انتشار مجموعات من أجهزة الاستخبارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أستاذ تمويل: مبادرات الحكومة مكنت المواطن من تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي

أستاذ تمويل: مبادرات الحكومة مكنت المواطن من تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي

زعيم أغلبية الشيوخ الأمريكي يطالب بالسحب من احتياطي النفط لخفض الأسعار

زعيم أغلبية الشيوخ الأمريكي يطالب بالسحب من احتياطي النفط لخفض الأسعار

‏توقعات بانخفاض أسعار الحديد .. تفاصيل قرار إلغاء رسوم واردات خام البيليت

‏توقعات بانخفاض أسعار الحديد .. تفاصيل قرار إلغاء رسوم واردات خام البيليت

توقعات بانخفاض أسعار الحديد في مصر.. وهذا هو السبب

توقعات بانخفاض أسعار الحديد في مصر.. وهذا هو السبب