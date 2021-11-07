رئيس قسم المخ بجامعة جرايسفالد بألمانيا يشرح أعراض التهاب العصب الخامس

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قال الدكتور هنري شرودر، رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة جرايسفالد بألمانيا، إن المنظار آلة جراحية مثل أي آلة جراحية أخرى وله استعمال معين، كذالك الميكروسكوب آلة جراحية وله استعمال آخر تماماً عن المنظار ويتم استخدام كلا على حده لأمراض معينة داخل جسم الإنسان.

وأضاف «شرودر»، خلال لقائه مع الإعلامية شاهيناز جاويش، ببرنامج «العيادة»، المذاع على قناة «الحياة»، اليوم الأحد، أن التهاب العصب الخامس لبس بالضرورة أن تكون التهابات ولكن ممكن أن تكون داخل العصب مثل تسلق المتعدد، مشيرًا إلى أن التهاب العصب الخامس أو آلام العصب الخامس من إحدى أنواع التهاب الأعصاب المألوفة من 12 عصب قد يصابوا بالالتهاب وتختلف أماكنهم في الوجه بوظيفتهم وأعراضهم عند الالتهاب والعصب الخامس هو عصب الإحساس في الوجه.

وتابع: «التهاب العصب الخامس عبارة عن تهيج الأعصاب الحسية والحركية التي تأتي في صورة شعور بالألم، وفي حالة استمرار الالتهاب سيحدث تلف بالأعصاب تختلف أسباب التهاب الأعصاب من شخص لآخر مثل، الأمراض المناعية، القصور في وظائف الكلى، القصور في وظائف الكبد، مرض السكر، خشونة بفقرات العمود الفقري والإصابة بالعدوى، ومن الأعراض المعروفة لالتهاب الأعصاب الشعور بالتنميل، الحرقان والسخونة وقد تتطور المرحلة إلى فقدان الإحساس بالمكان المصاب في حالة عدم اهتمام الشخص باستشارة طبيب مخ وأعصاب من البداية».