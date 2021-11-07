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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. صلاح يواصل الصدارة رغم الهزيمة

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. صلاح يواصل الصدارة رغم الهزيمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. صلاح يواصل الصدارة رغم الهزيمة

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يواصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور الجولة الحادية عشر والتي شهدت عددًا من المفاجآت.

وتلقى الريدز هزيمة مثيرة أمام مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز على منافسه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

ويتواجد محمد صلاح على قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف وبفارق ثلاثة أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي صاحب الوصافة بـ7 أهداف.

ويأتي ميكائيل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد، في المركز الثالث برصيد ثم السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع بعدما سجل 6 أهداف، وبفارق هدف وحيد عن عدد كبير من اللاعبين ياتي في مقدمتهم رافينيا دياز.

المصرى اليوم

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