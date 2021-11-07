بعد منع عرض فيلمها الجديد في دول عربية.. أنجلينا جولي: «من يغضب من علاقة المثليين جاهل»

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أثارت الفنانة العالمية إنجيلينا جولي، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما هاجمت عددًا من الدول العربية وهي الكويت والسعودية وقطر، لمنعها عرض فيلمها الجديد «Eternals»، حيث أن الفيلم يحتوي على مشاهد حميمية صريحة بين أبطال العمل «مثليين» داخل الفيلم.

لتخرج الفنانة انجيلنا جولي وترد على تلك الأزمة بإحدى المواقع الإخبارية الاجنبية، قائلة:«سعيدة بقرار شركة مارفل للإنتاج على عدم حذفهم المشاهد، التي كان يجب حذفها لمطابقة المواصفات العربية والمعايير لعرض الفيلم بالدول العربية».

وتابعت :«ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم حيث لا يزال هناك أشخاص لا يرون امتلاك عائلة فاستوس، جمال تلك العلاقة وهذا الحب».

واختتمت :«كيف لأي شخص أن يغضب من تلك العلاقة أو يشعر بالتهديد منها أو لا يوافق عليها أو يقدرها، إنه جاهل».

كانت الفنانة أنجلينا جولي احتفلت بالعرض الأول له مؤخرا بحضور ابنتيها زهرة وشيلوه براد بيت فجر ضجة كبيرة خلال عرض فيلم Eternals .

مشاهد جريئة لبطلي Eternals

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن فيلم مارفل الجديد Eternals يحتوى على مشاهد جنسية صريحة بين كل من بطليه «جيما تشاك»، و«ريتشارد مادن»، اللذين يجسدان دوري بطلين خارقيين وقعا في حب بعضهما منذ أكثر من 3000 عام خلال الإمبراطورية البابلية.

جدل حول ظهور إله بفيلم Eternals

كما يقدم فيلم Eternals مشهد مخاطبة بعض الأبطال الخارقين للسماء في إشارة إلى ظهور الإله، وهى مشاهد لا تتناسب مع عادات وقيم بعض الدول وخاصة العربية ودول جنوب شرق ووسط أسيا وعدد من الدول الإفريقية.

مصير غامض لفيلم Eternals في الدول العربية

وسبق أن منعت أفلام من العرض في عدد من الدول بسبب ظهور الإله ومنها فيلم «Bros almighty»الذي جسد خلاله مورجان فريمان شخصية إله أمام جيم كاري..وهو ما يجعل مصير الفيلم من العرض التجاري في الدول العربية والإسلامية غامض حتى الآن.

ويركز فيلم Eternals على أبطال ذوي قدرات خارقة مكونة من كائنات شبه خالدة تم إرسالها إلى الأرض منذ آلاف السنين لحماية البشرية، من جنس شرير من الفضائيين.

كائنات فضائية تخرج من الظل

وتدور أحداث فيلم Eternals في فترة تعقب أحداث الفيلم الشهير «Avengers: Endgame» من ستديوهات «مارفل» الذي عرض عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

دور العرض السينمائية تستقبل Eternals

ويقوم ببطولة فيلم « Eternals » كل من ريتشارد مادن، وأنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.. وبدأ عرضه في الولايات المتحدة أمس وعدد محدود من الدول.