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ماهو فن الديكوباج؟ سؤال أجابت عنه الورشة الفنية في ثاني أيام الملتقي الثقافي الثامن لشباب أهل مصر بدمياط، والذي ينظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، مدير عام الإدارة.

فن الديكوباج فهو طريقة استخدام الورق القديم وإعادة تدويره لإنتاج لوحات فنية جميلة من الأثاث القديمة باستخدام خامات بسيطة متوفرة في المنازل مع إضافات بسيطة تزيد من جمالها وتحافظ عليها.

واعتبر هذا الفن في بداية ظهوره بالصين على أنه فن شعبي أو فن الفقراء حيث استخدم لتجميل الأثاث القديم، ثم انتقل إلى دول أخرى مثل فرنسا وبدأ يتطور وأصبح هواية يُبدع فيها الكثيرون.

وتألق الشاب حازم حمدى أحد رواد إقليم القاهرة الكبري وهو أحد الشبان المشاركين في الملتقي بورشة الديكوباج وانتج في خلال ورشة واحدة قطعتين فنيتين لوجوه فتيات مصرية بلونهن الاسمر، حيث استخدام رسمه لفتيات سمراء تم طباعتها، ثم قام بتجهيز سطح العمل بدهان الجيسو، وقام بعد ذلك بلصق اللوحه بالمود بودج وتم تكوين الالوان الموجودة في اللوحه لتكمله اللوحه بنفس الالوان حتى تكون اللوحه غير مقطوعه ومتناسقه وتم تحديد اللوحه من الأطراف بلون اسود غامق لاظهار جمال اللوحة.

وأكدت الفنانة نسرين مجدي على أنه من الملفت للانتباه أن الشاب حازم حمدي قام بتجهيز كل لوحة في مدة قليلة لا تتعدي الساعة لكل لوحة على حدي، وهذا يدل على تفوقه في مثل هذه النوعيات من الورش الفنية، وهذا ما يهدف له الملتقي من تعليم الشباب بعض الحرف الفنية والتراثية للحفاظ عليها من الاندثارومساعدتهم على البدء في مشروعاتهم الصغيرة.