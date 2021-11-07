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قال المطرب مصطفى التاجى إن صوته شبيه بالمطرب الكبير «الهضبة» عمرو دياب، وفي كثير من المناسبات وجد تفاعل من الحضور في جمال الصوت وقربه من صوت عمرو دياب.

واضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي انه دارس مزيكا والتحق بنقابة الموسيقيين وأن البداية كانت سنة ٢٠٠٨ مع محسن جابر وكانت هناك مشروع تعاون ولكنه توقف ولا اعرف السبب.

وأضاف أنني تقابلت مع الفنان عمرو دياب في أحد الفندق وسمعنى وقال لى أنت فيك كتير منى، كما أوضح ان الملحن الكبير يحيى الموجى وهو قريب جدا من الهضبة قال لي إن صوت بيجيب ٩٨ ٪؜ من عمرو دياب عندما يكون في جلسات وبروفات مع الفرقة الموسيقية .

وتابع أنا لا اقلد عمرو دياب ولو أنا بقلده كنت أطفيت من زمان لكن أنا الحمد لله بغنى وعندى أغانى خاصة بى.

وقام بغناء اغنية رصيف نمرة ٥ وبرج الحوت ومعاك قلبي للفنان عمرو دياب.

واضاف التاجي انني مشهور بان صوتي قريب جدا من صوت النجم عمرو دياب، وسرد موقفا بانه قام بتسجيل أغنية لفرح عروسين في دبى وتم تشغيلها في الفرح على انها اغنية لعمرو دياب ولم يلاحظ احد .

واكد ان الملحن الكبير هانى شنودة قالى انت فيك من عمرو دياب، وقام بغناء عدد من الاغاني لعدد من النجوم ومنهم «شيرين، محمد فؤاد، عبدالحليم.. وغيرهم

وتابع مصطفى التاجى انه شارك في مهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو آراب، في دورته الأولى بشرم الشيخ وفاز بالمركز الثانى .

و قام الاعلامى عمرو الليثى باطلاق تصويت على صفحة البرنامج هل صوت مصطفى التاجى يشبه صوت عمرو دياب

وكشف التاجي قصة تشابه صوته مع النجم عمرو دياب قائلا التقيت كثيرا بالنجم عمرو دياب وسمعني في أحد الفنادق وقالي: «تعالى أنت فيك مني وبتجيب كل حاجة في صوتي بالتفاصيل».

واضاف تشابه صوتي مع عمرو دياب لم يتسبب لي أي أزمة فهو قيمة كبيرة وأنا مش هاخد حاجة منه، وأنا لم أقلد صوت عمرو دياب ولكن نبرة صوتي تشبهه.