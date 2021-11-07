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من تكون؟..الكشف عن هوية معجبة الغامضة التي شغلت جمهوره ()

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من تكون؟..الكشف عن هوية معجبة عمرو دياب الغامضة التي شغلت جمهوره (فيديو) من تكون؟..الكشف عن هوية معجبة الغامضة التي شغلت جمهوره ()

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بعد انتشار صورة للفنان وهو يتطلع إلى إحدى الفتيات خلال لقاء تليفزيوني له خلال إحياءه حفلا في اكسبو دبي قبل أيام..وهي الصورة التي استوقفت متابعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية الفتاة التي نظر إليها الهضبة وشغلت متابعيه.

الفتاة هي معجبة تونسية تعيش في دبي اسمها أمل بو ربيع وقالت خلال لقاء لها مع برنامج «et بالعربي» أنها من اشد معجبات عمرو دياب وأرادت التقاط صورة معه كسيلفي بالموبايل فالتفت لها التفاتة سريعة وعابرة لم تستغرق ثوان وعاد لاستكمال لقاءه التليفزيوني إلا أنها فوجئت بصورتها وعمرو دياب يتطلع إليها تملأ مواقع التواصل الاجتماعي معتبرة ذلك «حظا» أو كما يغني في أحدث أغانيه«انت الحظ» لافتة إلى أنها حين إستمعت إلى تلك الأغنية شعرت أنها ستكون لها معنى في حياتها حيث اكتسبت شهرة كبيرة بعد انتشار صورتها مع عمرو دياب..وتقول كلماتها :«عارف انت الحظ بعينه..كان وشك حلو عليا».

معجبة عمرو دياب الغامضة كما وصفها جمهور الهضبة كشفت عن أنها ملكة جمال سابقة في تونس قبل مايزيد عن 10 أعوام وانها تستمع لعمرو دياب منذ سنوات وتضع صوره في غرفتها من مراحل عمرية مختلفة له.

المصرى اليوم

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