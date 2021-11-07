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برعاية «المصري اليوم».. انطلاق فعاليات اسبوع الفن والابداع بمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية (صور)

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برعاية «المصري اليوم».. انطلاق فعاليات اسبوع الفن والابداع بمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية (صور) برعاية «المصري اليوم».. انطلاق فعاليات اسبوع الفن والابداع بمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية (صور)

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برعاية جريدة «المصري اليوم»، يستضيف متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، فعاليات اسبوع الفن والابداع «الرحلة»، لشباب التشكيليين والصحفيين وجميع المُهتمين، وينظمه موقع باب التابع لـ«ولاد البلد» للخدمات الإعلامية، خلال الفترة من 13 وحتى 18 نوفمبر الجارى، بمشاركة 19 فناناً تشكيلياً.

ويضم الأسبوع العديد من الورش التدريبية، مثل ورشة التذوق الفني مع الدكتور علي سعيد مدير متحف الفنون الجميلة، وورشة الصحافة الثقافية مع الكاتب محمد شعير رئيس تحرير موقع باب مصر الثقافي.

ويشارك في الفعاليات نخبة من الكتاب الصحفيين، على رأسهم إيهاب الزلاقي رئيس التحرير التنفيذى لجريدة المصرى اليوم، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وألبرت شفيق رئيس مجموعة قنوات أون tv .

كما يضم الاسبوع، 4 ورش تدريبية، تشمل ورشة تسويق الأعمال الفنية مع خالد البرماوي خبير التدريب في الإعلام الرقمي، ورشة أساسيات التصوير مع أيمن مكرم المخرج السينمائي.

ويجري تنظيم الأسبوع وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة المستجد.

برعاية "المصري اليوم" .. انطلاق فعاليات اسبوع الفن والابداع بمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية (صور)
برعاية "المصري اليوم" .. انطلاق فعاليات اسبوع الفن والابداع بمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية (صور)
برعاية "المصري اليوم" .. انطلاق فعاليات اسبوع الفن والابداع بمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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