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قالت الفنانة ياسمين رئيس أنها تتعامل مع التمثيل أنه «هواية» بينما تبقى مهنتها الأساسية هي ان تكون زوجة وأم.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة«MBC مصر»: «دايما بقول أنا مش عايزة أحس إن مهنتي ممثلة، عايزة أحس إن أنا بمارس هوايتي، ودايما بقول لهم يا جماعة أنا ست بيت وبعدين ممثلة، مهنتي الأصلية ست بيت وأم«.

وأضافت: «شخصيتي مكانتش كده الأول، وبحس كل فترة الواحد تفكيره بيتغير، بحس كل خمس سنين مثلا بتغير وتفكيري بيتغير».

الفنانة ياسمين رئيس - صورة أرشيفية

كما تحدثت ياسمين رئيس عن زوجها المخرج هادي الباجوري وردا على سؤال الإعلامي عمرو أديب وهو «جوزك بياخد باله لما تغيري لون شعرك»، قالت :«طبعا بياخد باله، دا جوزي أكتر حد بياخد باله، ده شغله كله مع ستات وذوقه حلو جدا جدا في كل حاجة».

وأضافت ياسمين رئيس: «الست أصعب من الراجل، الراجل بسيط ومن ساعة ماجبت ولد بقت تصعب عليا الرجالة».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس، فيلم «قمر 14»، الذب على ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الـ5، ويشاركها البطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وشيرين رضا .

وتنتظر «ياسمين» عرض الفيلم نهاية العام الجارى، كما تنتظر عرض فيلمها «جارة القمر» الذي تشارك في بطولته.

كما عرض لها مؤخرا مسلسل «60 دقيقة» على إحدى المنصات.