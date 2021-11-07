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بعد إثارته للجدل.. فيلم «ريش» يحصد 4 جوائز في «قرطاج» وبطلته أفضل ممثلة

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بعد إثارته للجدل.. فيلم «ريش» يحصد 4 جوائز في «قرطاج» وبطلته أفضل ممثلة بعد إثارته للجدل.. فيلم «ريش» يحصد 4 جوائز في «قرطاج» وبطلته أفضل ممثلة

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حصل الفيلم المصري «ريش» للمخرج عمر الزهيري على الجائزة الكبرى وهي جائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل، في ختام الدورة ال32 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية أمس بالاضافة إلى 3 جوائز أخرى هي جائزة الطاهر شريعة للعمل الأول وجائزة أفضل سيناريو لأحمد عامر وعمر الزهيري، وجائزة أفضل ممثلة لبطلته دميانة نصار .

كما حصل الفيلم المصري «كباتن الزعتري» للمخرج على العربي على تنويه خاص من جائزة الطاهر شريعة للعمل الأول، والفيلم المصري «أميرة» للمخرج محمد دياب على تنويه من لجنة التحكيم للافلام الروائية الطويلة.

كان فيلم «ريش» قد حصل على جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي والتي شهد عرض الفيلم بها انسحاب عدد من الفنانين منهم شريف منير واحمد رزق حيث اتهموا الفيلم بالإساءة إلى سمعة وتقديمه الفقر بشكل سئ إلا أن الفيلم الذي بدأ رحلته مع الجوائز من مهرجان كان السينمائي الدولي لاقى ردود افعال متباينة ودافع عنه البعض باعتباره تجربة سينمائية جديدة على حد وصفهم.

- صورة أرشيفية

كما أثنى البعض على بطلته دميانة نصار وكان في مقدمتهم الفنان خالد النبوي.

المصرى اليوم

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