بالصور.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

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مسيَّرة حامت حول المنزل 3 دقائق وفشلت قوات الحماية في إصابتها

كشفت وسائل إعلام، تفاصيل جديدة تتعلق بمحاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي؛ الليلة الماضية.

وبحسب معلومات حصلت عليها "آر تي" الروسية، فإن طائرة مسيَّرة حامت في محيط مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء لأكثر من ثلاث دقائق، وبدأ طاقم الحماية بإطلاق النار عليها لإسقاطها، لكنه لم يتمكن من ذلك.

ومع اقترابها من المنزل كثّف إطلاق النار عليها بأوامر من مسؤولين في مكتب الكاظمي، مع اتخاذ إجراءات لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات.

ووفقاً للمعلومات، فإن المكان الذي استُهدف، هو منزل الكاظمي الخاص، الذي كان مقراً لمؤسسة الذاكرة التي يقودها، والتي تعنى بأرشفة الوثائق العراقية، ويقع المنزل بالقرب من منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.