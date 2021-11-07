ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين ومواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول ضد وست هام

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يستعرض موقع المصري اليوم لعشاق الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم، وكذلك قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم وغدًا والقنوات الناقلة.

ويحرص عشاق الكرة على متابعة الدوري الإنجليزي خصوصًا مباريات نادي ليفربول والذى يلعب معه محمد صلاح النجم المصري، ويصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي .

تعتبر مباراة ليفربول ضد وست هام من أهم مباريات اليوم الأحد، ويحتل فريق ليفربول المركزالثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يقع وست هام في المركز الرابع في الترتيب.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

يتضمن جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم لعب 4 مباريات، أههم مباراة ليفربول ووست هام بمشاركة اللاعب المصري محمد صلاح، والمواعيد كما يلي:

موعد مباراة ليستر سيتي وليستر => الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر على قناة بين سبورت 3 بريميوم- bein Sports 3 HD Premium .

موعد مباراة توتنهام وايفرتون => الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة بين سبورت 1 بريميوم- bein Sports 1 HD Premium .

موعد مباراة أرسنال وواتفورد => الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة على قناة بين سبورت 2 بريميوم- bein Sports 2 HD Premium .

موعد مباراة ليفربول ووست هام => الساعة 6.30 عصرا بتوقيت مصر على قناة بين سبورت 1 بريميوم- bein Sports 1 HD Premium .

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم

يقع فريق تشيلسي في مركز الصدارة في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، ويأتي فريق مان سيتي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما يحل فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، ويكون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كما يلي:

تشيلسي- 26 نقطة.

مان سيتي- 23 نقطة.

ليفربول- 22 نقطة.

وست هام- 20 نقطة.

مان يونايتد- 17 نقطة.

برايتون- 17 نقطة.

أرسنال – 17 نقاط.

ولفرهامبتون- 16 نقطة.

كريستال بالاس- 15 نقاط.

توتنهام- 15 نقطة.

ايفرتون- 14 نقطة.

ساوثهامبتون- 14 نقطة.

ليستر سيتي- 14 نقطة.

برينتفورد- 12 نقطة.

استون فيلا – 10 نقاط.

واتفورد- 10 نقاط.

ليدز يونايتد 10 نقاط.

بيرنلي- 8 نقاط.

نيوكاسل- 5 نقاط.

نوريتش- 5 نقاط.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يحتل لاعب نادي ليفربول كابتن محمد صلاح ، قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدد 10 أهداف متقدمًا بعدد 3 أهداف على أقرب منافسيه من هدافي الدوري الإنجليزي كما يلي: