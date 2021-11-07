«زي النهاردة» في 7 نوفمبر 1987 .. زين العابدين بن على ينقلب على الرئيس بورقيبة في تونس

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في مدينة حمام سوسة، وفي الثالث من سبتمبر عام 1936 ولد زين العابدين بن على (الرئيس الثاني لتونس بعد استقلالها عن فرنسا عام 1956) وقد جاء خلفا للرئيس الحبيب بورقيبة، وكان زين العابدين- بعد فشله في إتمام شهادة المهني الصناعي بالمعهد الفنى بسوسة– قد التحق بالجيش التونسى في 1958 مشاركا في العمليات التي قام بها الجيش عقب العدوان الفرنسي على ساقية سيدى يوسف، مما مكنه من التعرف على نسيبه السابق الجنرال الكافى الذي كان له الدور في إرساله إلى مدرسة «سان سير» في فرنسا للحصول على تكوين عسكري عصرى، ومنها تابع في «شالون سور مارن» ودرس فنون المدفعية، وقد تدرج في المناصب فكان ملحقًا عسكريًا في ليبيا ثم مديرًا للأمن الوطنى عام 1978، ثم سفيرا لتونس في وارسو عام 1980 ثم وزير دولة ثم وزيرا مفوضًا ثم وزيرًا للداخلية ثم رئيسًا للوزراء عام 1987.

و«زي النهارده» في فجر7 نوفمبر 1987، قام زين العابدين بالإطاحة بالرئيس الحبيب بورقيبة، ثم استمع التونسيون عبر موجات الإذاعة لصوت الرئيس الجديد بن على وهو يقرأ نص بيانه الثورى، وعندما تولى كانت تونس تعانى من أزمة اقتصادية خانقة، ويعتبر زين العابدين من الرؤساء المنفتحين على الغرب، واتهمه خصومه السياسيون بشن حرب على الإسلام السياسى، لكنه قام بخطوات تجاه بعض التيارات الإسلامية الأخرى كالصوفية، وسمح للكنائس في تونس بالقيام بعباداتها.

ويعتبره الكثيرون من أنجح رؤساء الجمهوريات في دول العالم الثالث، إذ حافظ على معدلات تنمية مستقرة في بلد محدود الموارد، وأسس صندوقا للتضامن، كما منح المرأة العديد من الامتيازات.

أقام زين العابدين أول انتخابات تعددية سنة 1999 بعد أكثر من 12 سنة من تسلمه الحكم وصفها البعض بأنها انتخابات تعددية مخلصة للأحادية، حيث اعتبرت محسومة سلفا لصالحه،وقد أجرى تعديلا دستوريا ألغى فيه الحد الأقصى لشغل المنصب الرئاسى، ومنحه الحق في الترشح لانتخابات 2009، واستمر في حظر حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي التونسي نظرا لشعبيتهيما لدى الأوساط الدينية والعمالية، كما أن قضايا حقوق الإنسان بتونس مازالت محل جدل واسع في الجهات الحقوقية، والرئيس زين العابدين بن على متزوّج من السيدة ليلى بن على.