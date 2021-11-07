«زي النهاردة» في 7 نوفمبر 1916 .. جانيت رانكن أول عضوة بالكونجرس

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في 11 يونيو 1880، وفي بلدة ميسولا بولاية مونتانا، ولدت جانيت بيرينج رانكن، أول امرأة تصبح عضوا في الكونجرس الأمريكى، وقد حصلت في 1902 على بكالوريوس في العلوم في مجال البيولوجيا من جامعة مونتانا، وقد أصبحت جانيت رانكن أول امرأة تنتخب لعضوية الكونجرس الأمريكى عندما تم انتخابها عن الحزب الجمهوري من ولاية مونتانا.

«زي النهاردة» في 7 نوفمبر 1916 وأصبحت عمليا عضوا بالكونجرس في 7 إبريل 1917 أي قبل ثلاث سنوات من إعطاء المرأة بالولايات المتحدة حق التصويت، حيث تم إعطاء المرأة حق التصويت بالولايات المتحدة بموجب التعديل رقم 19 للدستور الأمريكي في سنة 1920، وبعد أربعة أيام من انضمامها للكونجرس وتحديدا في 6 إبريل دخلت جانيت رانكين التاريخ بطريقة أخرى، حيث صوتت ضد دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى وقالت إنها تنتهك بروتوكولا، وأعلنت قائلة: «أريدأن أقف إلى جانب بلادى، ولكننى لا أستطيع التصويت للحرب».

كانت جانيت بيرينج رانكن نائب الرئيس المؤسس لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية وعضوا مؤسسا لرابطة المرأة الدولية للسلام والحرية وبعد الهجوم الياباني على بيرل هاربر صوت الكونجرس الأمريكى لإعلان الحرب ضد اليابان وصوتت جانيت رانكين مرة أخرى بـ«لا»، للحرب وهذه المرة قالت: كونى امرأة لا أستطيع الذهاب إلى الحرب، وأنا أرفض أن يرسل أي شخص.وفى 1968 قادت جانيت رانكن في العاصمة واشنطن مظاهرة مكونة من أكثر من خمسة آلاف امرأة لمطالبة الولايات المتحدة بالانسحاب من فيتنام إلى أن توفيت في مايو من 1973.