محمد سراج : لو لم يضمني الخطيب لقائمته لانسحبت من انتخابات الأهلي

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أكد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي على أهمية التجانس والقائمة الموحدة من أجل مصلحة القلعة الحمراء.

وقال محمد سراج: رغبتي في خدمة الأهلي أكبر أندية الشرق الأوسط، دفعتني لتأهيل نفسي بشكل علمي، وكان هدفي دائما خدمة الرياضة في مصر بصفة عامة والنادي الأهلي بصفة خاصة».

واستعرض سراج مشواره ودور الأهلي المجتمعي موضحاً: شاركت في مؤتمر الشباب 2016 بشرم الشيخ، وكنت من ضمن المختارين للمشاركة في وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشاركت في أحد الندوات وكنت موفقاً بدرجة كبيرة في الظهور بالمؤتمر.

وأردف: هناك تعاون بين الأهلي والجامعة الأمريكية، وبالفعل بدأنا في ذلك، وعملنا عدة تخصصات في الدبلومة الرياضية مع الإدارة الرياضية، وإدارة التسويق، والإعلام، وتنظيم الأحداث والفعاليات والمؤتمرات الرياضية، الأهلي يسعى دائما لأن يكون له دور تجاه المجتمع.

وأشاد سراج بالمهندس خالد مرتجي المرشح لخوض الانتخابات على مقعد أمين الصندوق مضيفاً: شهادتي في حق المهندس خالد مرتجي مجروحة، البعض يعتبرني خليفته وامتداد له، فهو من الشخصيات الرائعة والمحترمة، ويمتلك علاقات دولية رائعة مع الأندية واللاعبين خارج مصر، لقد تعلمت منه الكثير في ملف العلاقات الخارجية.

وحول اختياره ضمن قائمة الخطيب قال سرج: تقاليد الأهلي دائما في وجود لجنة الحكماء، وهو عُرف موجود منذ سنوات عديدة من أيام الفريق مرتجي، وهم يختارون أفضل العناصر القادرة على خدمة النادي، الذي يسير بشكل دقيق ومنظم.. سر نجاح النادي الأهلي، هو رغبة جميع أبنائه في خدمته.

وتابع: لو لم يتم اختياري لم أكن لأترشح مطلقا بعيدًا عن القائمة، لدي أحلام وطموحات أريد تحقيقها للنادي الأهلي، وقد أكون مميزًا في أفكار معينة، لكن بدون الانصهار مع المجموعة لن افعل شيئا، لذلك محمود الخطيب يحافظ دائما على أن يكون شعار القائمة «فريقنا واحد، هدفنا واحد»، مصلحة النادي تقتضي وجود قائمة قوية.