بعد إيقافها عن العمل: وزيرة الخارجية الليبية توضح موقفها

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نفت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، صحة ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية حول سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير مانشستر أرينا الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية.

واشارت الوزيرة إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا الذي يتولى معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين، كما أشادت بنتائج مؤتمر استقرار ليبيا، واصفة إياها بالإيجابية، كما أنها لاتزال تلقى صدى واسعا في الأروقة الليبية، فيما اعتبرته إنجاز لليبيا سيسهم في تحسين وتعزيز وضع البلاد في الساحة الدولية والإقليمية.

وكان المجلس الرئاسي الليبي أعلن، أمس السبت، وقف وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، عن العمل، وإحالتها للتحقيق على خلفية تصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية تفجير لوكربي عام 1988 (الذي وقع عام 1988) ومخالفات أخرى.