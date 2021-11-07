16 دولة منها أمريكا وفرنسا تدعو لمساءلة المسؤولين عن «الانتهاكات» في إثيوبيا

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دعت 16 دولة، لمساءلة المسؤولين عن ارتكاب «انتهاكات حقوق الإنسان» في إثيوبيا والعمل على التحقيق معهم، جاء ذلك خلال بيان مشترك، نشر على موقع الخارجية الأمريكية، بشأن التقرير المشترك الصادر عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ووقع على البيان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج والنرويج والسويد.

ودعت الدول جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية على الفور والدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة بشأن وقف دائم لإطلاق النار والالتزام بتحقيق سلام دائم في البلاد، كما أعربت الدول عن «قلقها» إزاء «القيود المستمرة على وصول المنظمات الإنسانية» لمناطق في إثيوبيا.

وأشار البيان إلى أهمية «وضع حد للإفلات من العقاب على الهجمات على العاملين في المجال الإنساني ووقف الأعمال التي لا تزال تعيق إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين.