أخبار عاجلة

مجدي عبد الغني : الأهلي يُحدد سعر بيع ديانج -
مصطفى شوبير : البعض يقلل من قيمة الحارس الثالث .. والأهلي رفض رحيلي (فيديو) -
الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب -
"موجز سبق الأسبوعي": الاحتفاء بذكرى بيعة الملك.. تجنيس أصحاب الكفاءات.. وانطلاق دوري النساء -
"الموارد البشرية" تستعرض متابعة تطبيق "احترازات كورونا" في القطاعَيْن العام والخاص -
الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا -
جامعة القاهرة تطلق قوافل ضمن مبادرة حياة كريمة -
خلطة سحرية ببلاش هترجع الجاكت القديم جديد.. وتحل مشكلة الجلد المقشر والجاكيت المقطوع -
الكنيسة ترد على إساءات زكريا بطرس: لا نقبلها وشلحناه قبل 18 عاما -
لقطات حصرية من وسط سيول جبال الأقصر.. المياه تغرق الشوارع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

.. اللقطات الأولى لمنزل رئيس الوزراء العراقي بعد استهدافه بطائرة مسيرة

Print
بالفيديو .. اللقطات الأولى لمنزل رئيس الوزراء العراقي بعد استهدافه بطائرة مسيرة .. اللقطات الأولى لمنزل رئيس الوزراء العراقي بعد استهدافه بطائرة مسيرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت قناة العربية على اللقطات الأولى من منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعدما استهدافه بطائرة المسيرة.

وأفاد مراسل اليوم في بغداد، بسماع دوي انفجار في العاصمة العراقية، مؤكدا أن إطلاق نار سمع في محيط المنطقة الخضراء المحصنة حيث معظم المقرات الحكومية.

وشهد محيط المنطقة الخضراء أمس الجمعة، صدامات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن، أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى من كلا الجانبين. أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد. وذكرت في بيان صحفي، أن «الكاظمي وجه قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية بينها هيئة الحشد الشعبي لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حديث مفتوح مع الصفدي حول سوريا والدور في ليبيا والعلاقة مع ايران .. بالفيديو

حديث مفتوح مع الصفدي حول سوريا والدور في ليبيا والعلاقة مع ايران .. بالفيديو

تفاقم أزمة المهاجرين بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي وروسيا

تفاقم أزمة المهاجرين بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي وروسيا

رئيس الأركان البريطاني يحذر من خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا

رئيس الأركان البريطاني يحذر من خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا

جامعة عين شمس تستقبل وفدا روسيا لبحث التعاون المشترك

جامعة عين شمس تستقبل وفدا روسيا لبحث التعاون المشترك