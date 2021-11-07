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حصلت قناة العربية على اللقطات الأولى من منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعدما استهدافه بطائرة المسيرة.

وأفاد مراسل روسيا اليوم في بغداد، بسماع دوي انفجار في العاصمة العراقية، مؤكدا أن إطلاق نار سمع في محيط المنطقة الخضراء المحصنة حيث معظم المقرات الحكومية.

وشهد محيط المنطقة الخضراء أمس الجمعة، صدامات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن، أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى من كلا الجانبين. أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل مقر متقدم لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام في بغداد. وذكرت في بيان صحفي، أن «الكاظمي وجه قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية بينها هيئة الحشد الشعبي لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين».