«ست لا تعوض» ... ياسمين رئيس تصف الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

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وجهت الفنانة ياسمين رئيس، رسالة للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز الذي رحلت عن عمر يناهز 61 عاما، معبرة فيها عن اشتياقها الشديد لها .

وقالت خلال لقائها ببرنامج«الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يذاع على شاشة MBC مصر:«دلال عبدالعزيز ست لا تعوض، أنا عاشرتها وقت تصوير ملوك الجدعنة، وهي أم وكنت بحس طول الوقت أنها بتفكرني بماما، الله يرحمها هي في قلبي، وبتحوشنا كتير طول الوقت، وحنينة أوي مكنتش بحس أني بمثل معاها».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس، فيلم «قمر 14»، الذب على ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الـ5، ويشاركها البطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وشيرين رضا .

وتنتظر «ياسمين» عرض الفيلم نهاية العام الجارى، كما تنتظر عرض فيلمها «جارة القمر» الذي تشارك في بطولته