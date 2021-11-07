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هاني حتحوت يكشف كواليس تراجع لاعبي عن الانسحاب من مباراة القمة

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هاني حتحوت يكشف كواليس تراجع لاعبي الزمالك عن الانسحاب من مباراة القمة هاني حتحوت يكشف كواليس تراجع لاعبي عن الانسحاب من مباراة القمة

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قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي كان يتجه للانسحاب من مباراة القمة عقب حصول عمرو السولية لاعب الأهلي على ركلة جزاء ثانية للفارس الأحمر.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن بعض لاعبي الزمالك فكر في الإنسحاب من المباراة تعبيرا عن غضبهم لحصول الأهلي على ركلة جزاء ثانية، والتي تعد مستحقة .

وأوضح هاني حتحوت، إن البعض الآخر في فريق الزمالك، رفض الانسحاب وطالب زملائع بالعدول عن هذا القرار، حتى عاد الزمالك وأكمل اللقاء.

وأكد هاني حتحوت، إن تقليل الزمالك لفارق الأهداف، أنقذ موسم القلعة البيضاء من الانهيار.

المصرى اليوم

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