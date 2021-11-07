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مجدي عبد الغني: نجم الأهلي يرفض الإنتقال للإسماعيلي

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مجدي عبد الغني: نجم الأهلي يرفض الإنتقال للإسماعيلي مجدي عبد الغني: نجم الأهلي يرفض الإنتقال للإسماعيلي

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أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض فكرة الرحيل لنادي الإسماعيلي في يناير المقبل، وذلك بعدما ألمح وكيل لاعبين مصري لرغبة الأسماعيلي في ضم اللاعب خلال ميركاتو الشتاء.

وقال عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائبة «الشمس»، إن طاهر محمد طاهر حسم موقفه من هذا الأمر وأكد للمقربين منه أنه لن يرحل للأسماعيلي ويرفض فكرة الرحيل من الأهلي خلال الشتاء.

وتابع أن طاهر محمد طاهر يرغب في الإحتراف الخارجي إذا ما رغب الأهلي في رحيله، مشيرًا إلى أن اللاعب خرج من حسابات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي في أول مباراتين بالدوري أمام الأسماعيلي والبنك الأهلي قبل أن يشارك كبديل في مباراة القمة.

المصرى اليوم

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