"المملكة في أسبوع": أخبار ملكية.. والإطاحة بحزمة مسؤولين فاسدين.. والليث يفترس النصر

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موضوعات سياسية واجتماعية واقتصادية رصدتها "سبق"

شهد الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، التي رصدتها "سبق" على صفحاتها، ونالت اهتمام القراء والمتابعين.

وكانت الأخبار التي تصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، محل اهتمام كبير، بداية من مجلس الوزراء، مرورًا بالموافقة السامية على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بتشكيل فِرَق عمل لتنمية المحتوى المحلي، ثم صلاة الاستسقاء والبيان الختامي لمجموعة العشرين، التي شاركت فيها المملكة برئاسة الملك سلمان.

وفي مرحلة تالية، حظيت أخبار أخرى باهتمام نوعي، منها الميزانية العامة للمملكة في الربع الثالث، وإلقاء القبض على عددٍ من الموظفين الفاسدين، وانطلاق موسم الرياض، وتلقي طلبات التقاعد من المعلمين، وصولاً إلى الدعوات إلى إقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.. وغيرها

التعافي الاقتصادي

عقد مجلس الوزراء جلسته الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء.

وتناول المجلس مجمل أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عُقِدت في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية، وما أكدته المملكة خلالها من استمرارها في دورها القيادي لدعم التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، والحرص على تعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في دول المجموعة والعالم أجمع.

وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض جملة من النشاطات في المملكة خلال الأسبوع، ومنها النسخة الخامسة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي جمعت قادة ورؤساء وممثلين من حكومات وشركات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول رائدة تتصدى للتحديات، وما شهدته من توقيع اتفاقيات وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لقطاع الاستثمار.

https://sabq.org/dzNnwX

المحتوى المحلي

صدرت الموافقة السامية على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بتشكيل فِرَق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تمول ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة؛ لتتولى القيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.

وتَضَمّنت الموافقة توجيه الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد، بتشكيل فِرَق لتنمية المحتوى المحلي، للقيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، ويرتبط الفريق برئيس الجهة الحكومية.

https://sabq.org/j8mKq6

صلاة الاستسقاء

تأسيًا بسُنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الماضي.

https://sabq.org/StBxT3

قمة العشرين

أصدر قادة مجموعة العشرين، التي شاركت فيها المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، البيان الختامي للقمة ركّزوا فيه على القضايا البيئية ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وإجراءات التصدي لكوفيد، وغيرها من القضايا العالمية.

ودعا زعماء قمة العشرين إلى تحرك "هادف وفعّال"؛ للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

وقال البيان: "نحن ندرك أن تأثيرات تغير المناخ عند 1.5 درجة مئوية أقل بكثير من 2 درجة مئوية. وسيتطلب الحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد اتخاذ إجراءات هادفة وفعّالة، والتزام جميع الدول بها".

https://sabq.org/ztNRB7

رسالة اطمئنان

تجلت الحكمة والحلم في أبهى صورتيهما من حكومة المملكة، في أول ردة فعل بشأن التصريحات المسيئة الصادرة من قِبل وزير الإعلام اللبناني "جورج قرداحي"؛ حيث اختتم البيان الرسمي الذي تضمن استدعاء السفير السعودي في بيروت ومغادرة السفير اللبناني بالرياض، برسالة اطمئنان للجاليات اللبنانية المقيمة فوق أراضي الحرمين الشريفين، الذين يبلغ عددهم 350 ألف مقيم، وينتظر حوالاتهم المالية هناك ضعف العدد.

https://sabq.org/MrNkDw

موسم الرياض

أعلنت إدارة موسم الرياض عن افتتاح فعاليات منطقة "بوليفارد رياض سيتي" والتي تعد أهم الوجهات الترفيهية وأكبر مناطق الفعاليات، وهو من أبرز المَعالم السعودية الجديدة هذا العام، وتتميز باستمراريتها التي تحقق الاستفادة الكاملة من مرافقها على مدار العام وخلال السنوات المقبلة، حيث يعد مشروعًا استثنائيًا بُني بأيدٍ وطنية، ووفق معايير تجعلها الوجهة الأولى لزوار مدينة الرياض.

وتُقدَّر المساحة الإجمالية للمنطقة بنحو 900 ألف م2 بعد زيادة مساحتها ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في الموسم السابق.

https://sabq.org/8qLCKZ

التقاعد المبكر

تبدأ وزارة التعليم استقبال طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات ومديري المدارس والمشرفين التربويين، وكذلك إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو مؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، وذلك حتى 11 / 06/ 1443، لمن كانت صافي خدمتهم (25) سنة فأعلى، استنادًا إلى تعميم وزير التعليم في تاريخ 12 / 11 /1442.

https://sabq.org/zGJKC2

مكافحة الفساد

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (6061) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (512) متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (172) مواطنًا ومقيمًا منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، البيئة والمياه والزراعة) و(الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب).

https://sabq.org/KHnqk5

الميزانية السعودية

سجّلت الميزانية السعودية فائضًا بـ6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، وهو أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019.

جاء ذلك في التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة لعام 1442- 1443هـ (2021م)، الذي أصدرته وزارة المالية.

https://sabq.org/KbSWtG

إقالة قرداحي

صدر عن رئيس مجلس الأعمال اللبناني- السعودي رؤوف أبو زكي، ونائب الرئيس المهندس سمير الخطيب، بيان تضمّن استنكارًا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي والمطالبة باستقالته أو إقالته.

يستنكر المجلس تصريحات قرداحي ومن قبله وزير الخارجية الأسبق شربل وهبة، وغيرهما من المسؤولين ممن أساءوا إلى علاقة لبنان بمحيطه العربي ولا سيما الدول التي وقفت إلى جانبنا أوقات المحن، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

https://sabq.org/WVMDHX

لقاح فايزر

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح فايزر (BNT162b2) لتشمل الفئات العمرية من 5 - 11 عامًا في المملكة، بعد أن تقدمت شركة فايزر بطلب الموافقة والاعتماد من قِبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فما فوق.

https://sabq.org/YR6tbm

التحصين بجرعتَيْن

قال وزير الصحة فهد الجلاجل: "قبل أشهر ليست بالبعيدة كنا نراقب معًا ارتفاع عدد الحالات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد 19 بكل أسى وحزن، وها نحن الآن نراقب انخفاضها بكل فرح وسرور؛ وهذا بعد فضل الله نتيجة وعيكم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، ورفع عدد المحصنين في مجتمعنا، الذي أبشركم بوصول نسبة التحصين فيه إلى 70 % من مستكملي التحصين بجرعتَيْن من اللقاح".

https://sabq.org/QTR84C

سرطان عنق الرحم

كشف وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري؛ أن المملكة ستطلق برنامجًا ضخمًا لتحصين الفتيات بين سن التاسعة و13 سنة ضد أشرس أنواع السرطان. وقال "عسيري"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": لقاح الفيروس الحليمي HPV سيزيل واحدًا من أشرس أنواع السرطان، سرطان عنق الرحم، لدى السيدات.

https://sabq.org/d4Ny7q

زاد فريق نادي الشباب من جراح شقيقه النصر عقب التغلب عليه بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021 / 2022م.

يدين الشباب بالفضل بهذا الفوز إلى نجمه هتان باهبري صاحب الهدف الوحيد في المباراة، الذي سجله من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع سلطان الغنام؛ ليتغير مسارها، وتعانق شباك وليد عبدالله عند الدقيقة الـ(23).

وبتلك النتيجة يرتقي الشباب إلى المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة رقم 13 بالمركز التاسع.

https://sabq.org/RWq3s4