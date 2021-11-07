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"تطوير عسير" و"أمانة المنطقة" تُنظِّمان مبادرة CATWALK

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لحماية القطط البرية المعرَّضة للانقراض

نظَّمت هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة المنطقة اليوم فعالية المشي في ممشى الروضة بمدينة أبها تزامنًا مع المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية، إحدى حملات منظمة كاتمو سفير، التي تُعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرَّضة للانقراض، وتسعى للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية.

وتهدف الفعالية التي شهدت مشاركة أكثر من 700 مشارك من مختلف الأعمار من مواطنين ومقيمين إلى قطع مسافة سبعة كيلومترات لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرَّضة للانقراض في كل أرجاء العالم، ودعم اليغور، والفهد، ونمر الثلج، والنمر، والأسد، والببر، وأسد الجبال، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق؛ إذ تُسهم هذه الفعالية في استشعار فوائد الرياضة الخارجية، وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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