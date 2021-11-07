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أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، أن تغييرات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنقذت الزمالك من هزيمة ثقيلة.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام الأهلي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أشرف قاسم، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة» :«تغييرات موسيماني، أنقذت الزمالك من هزيمة ثقيلة» مشيرا إلى أن تراجع الفريق الأحمر في الشوط الثاني جاء في مصلحة الأبيض.

وأضاف أنن المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الأهلي كان الأفضل في مباراة القمة، مشيرًا:«أتمنى أن لا تؤثر نتيجة القمة على مشوار الزمالك هذا الموسم، واللاعبين حاليا يحتاجون لتعامل نفسي جيد».