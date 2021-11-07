أخبار عاجلة

الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب -
"موجز سبق الأسبوعي": الاحتفاء بذكرى بيعة الملك.. تجنيس أصحاب الكفاءات.. وانطلاق دوري النساء -
"الموارد البشرية" تستعرض متابعة تطبيق "احترازات كورونا" في القطاعَيْن العام والخاص -
الولايات المتحدة تسجِّل ‏‎ 126,958‎‏إصابة جديدة و‏‎‏‏‎1,846‎‏‎‏ وفاة بكورونا -
جامعة القاهرة تطلق قوافل ضمن مبادرة حياة كريمة -
خلطة سحرية ببلاش هترجع الجاكت القديم جديد.. وتحل مشكلة الجلد المقشر والجاكيت المقطوع -
الكنيسة ترد على إساءات زكريا بطرس: لا نقبلها وشلحناه قبل 18 عاما -
لقطات حصرية من وسط سيول جبال الأقصر.. المياه تغرق الشوارع -
السيول تقطع الطرق فى الأقصر.. حالة من الطوارئ وإغلاق الطرق السريعة -
من الإفتاء إلى المصريين: هكذا رد الرسول على من سبوه وشتموه وأهانوه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أشرف قاسم: ديانج الأفضل في القمة.. ولاعبو يحتاجون لتعامل نفسي

Print
أشرف قاسم: ديانج الأفضل في القمة.. ولاعبو الزمالك يحتاجون لتعامل نفسي أشرف قاسم: ديانج الأفضل في القمة.. ولاعبو يحتاجون لتعامل نفسي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أشرف قاسم، نجم نادي السابق، أن تغييرات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنقذت الزمالك من هزيمة ثقيلة.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام الأهلي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أشرف قاسم، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة» :«تغييرات موسيماني، أنقذت الزمالك من هزيمة ثقيلة» مشيرا إلى أن تراجع الفريق الأحمر في الشوط الثاني جاء في مصلحة الأبيض.

وأضاف أنن المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الأهلي كان الأفضل في مباراة القمة، مشيرًا:«أتمنى أن لا تؤثر نتيجة القمة على مشوار الزمالك هذا الموسم، واللاعبين حاليا يحتاجون لتعامل نفسي جيد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالأسماء .. الزمالك يكشف 3 مدربين مرشحين لمعاونة كارتيرون

بالأسماء .. الزمالك يكشف 3 مدربين مرشحين لمعاونة كارتيرون

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

كارتيرون يبعد شيكابالا عن تدريبات الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

كارتيرون يبعد شيكابالا عن تدريبات الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

الزمالك يواصل تدريباته في الثالثة عصر الأحد

الزمالك يواصل تدريباته في الثالثة عصر الأحد