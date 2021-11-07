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« شغله كلو مع ستات » ... تصريح جرئ من ياسمين رئيس على زوجها المخرج هادي الباجوري

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« شغله كلو مع ستات » ... تصريح جرئ من ياسمين رئيس على زوجها المخرج هادي الباجوري « شغله كلو مع ستات » ... تصريح جرئ من ياسمين رئيس على زوجها المخرج هادي الباجوري

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أجابت الفنانة ياسمين رئيس، عن سؤال الإعلامي عمرو أديب وهو «جوزك بياخد بالو لما تغيري لون شعرك»، لترد قائلة :«طبعا بياخد بالو، دا جوزي أكتر حد بياخد بالو، ده شغله كلو مع ستات وذوقه حلو جدآ جدآ في كل حاجة».

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على شاشة MBC :«الست أصعب من الراجل، الراجل بسيط ومن ساعة ماجبت ولد بقت تصعب عليا الرجالة».

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس، فيلم «قمر 14»، الذب على ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الـ5، ويشاركها البطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وشيرين رضا .

وتنتظر «ياسمين» عرض الفيلم نهاية العام الجارى، كما تنتظر عرض فيلمها «جارة القمر» الذي تشارك في بطولته.

المصرى اليوم

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