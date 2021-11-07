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الأسبوع في 10 صور: مناظر طبيعية مُبهجة.. وسِر الرماد الأسود في جُزر الكناري

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الأسبوع في 10 صور: مناظر طبيعية مُبهجة.. وسِر الرماد الأسود في جُزر الكناري

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد التقطت عدسة المصورين مجموعة من الصور والمشاهد الرائعة والبهيجة حول العالم. والمزيد تجدونه في الصور.


1- نشطاء المناخ يقفون أثناء احتجاجهم خلال مؤتمر المناخ العالمي في جلاسكو بإسكتلندا

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2- بطة عملاقة هوائية تحتل نهر العاصمة التشيلية سانتياجو

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3- منظر طبيعي بهيج لجزر فارو الواقعة في القارة الأوروبية بين دولتي النرويج وأيسلندا

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4- منظر جميل لغروب الشمس فوق بركة ماء في الريف الفرنسي

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5- مشهد لحديقة باترسون غريت فولز التاريخية الوطنية وشلالها المهيب في نيوجيرسي

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6- القمر يرتفع من خلف تمثال الحرية كما شوهد من مدينة نيوجيرسي

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7- رماد أسود أحدثه بركان "كومبر فيجا" يغطي منزلاً بجزر الكناري الإسبانية

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8- مشهد لنهر بيريتو مورينو الجليدي في المتنزه الوطني لوس غلاسياريس بالأرجنتين

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9- الضباب يغطي قمم ناطحات السحاب في العاصمة الروسية موسكو

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10- شروق ضبابي فوق سان فرانسيسكو كما شوهد من مارين هيدلاندز في سوساليتو بولاية كاليفورنيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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