الأسبوع في 10 صور: مناظر طبيعية مُبهجة.. وسِر الرماد الأسود في جُزر الكناري

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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد التقطت عدسة المصورين مجموعة من الصور والمشاهد الرائعة والبهيجة حول العالم. والمزيد تجدونه في الصور.



1- نشطاء المناخ يقفون أثناء احتجاجهم خلال مؤتمر المناخ العالمي في جلاسكو بإسكتلندا



2- بطة عملاقة هوائية تحتل نهر العاصمة التشيلية سانتياجو



3- منظر طبيعي بهيج لجزر فارو الواقعة في القارة الأوروبية بين دولتي النرويج وأيسلندا



4- منظر جميل لغروب الشمس فوق بركة ماء في الريف الفرنسي



5- مشهد لحديقة باترسون غريت فولز التاريخية الوطنية وشلالها المهيب في نيوجيرسي



6- القمر يرتفع من خلف تمثال الحرية كما شوهد من مدينة نيوجيرسي



7- رماد أسود أحدثه بركان "كومبر فيجا" يغطي منزلاً بجزر الكناري الإسبانية



8- مشهد لنهر بيريتو مورينو الجليدي في المتنزه الوطني لوس غلاسياريس بالأرجنتين



9- الضباب يغطي قمم ناطحات السحاب في العاصمة الروسية موسكو



10- شروق ضبابي فوق سان فرانسيسكو كما شوهد من مارين هيدلاندز في سوساليتو بولاية كاليفورنيا