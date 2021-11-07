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رضا عبد العال: المثلوثي لاعب ضعيف.. والحكام بتخاف من

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رضا عبد العال: المثلوثي لاعب ضعيف.. والحكام بتخاف من الزمالك رضا عبد العال: المثلوثي لاعب ضعيف.. والحكام بتخاف من

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قال رضا عبدالعال نجم الاهلى والزمالك السابق، تغييرات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة القمة أعادت للمباراة مرة أخرى.

وكان الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة ٥/٣ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للدوري.

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الشمس» :«تغييرات موسيماني، أعادت الزمالك للمباراة وكاد يتعادل الفريق الأبيض في الدقائق الاخيرة»، مضيفًا«اقسم بالله الزمالك فلت من فضيحة بجلاجل أمام الأهلي».

وتابع أن الحظ خدم الاهلى بتسجيل 5 اهداف، ولو اكتفى بثلاثة أهداف فقط، كان من الممكن ان تقلب الطاولة عليه.

وأشار إلى أن التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن لفريق الزمالك لاعب ضعيف وكل أخطائه تتسبب في ركلات جزاء ضد الزمالك.

تابع :الحكام يخافون احتساب ركلات جزاء ضد الزمالك لذا لا تظهر اخطاء المثلوثى الفادحة في المباريات.

المصرى اليوم

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