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أول تعليق من محمد شريف على عودته لقائمة منتخب

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أول تعليق من محمد شريف على عودته لقائمة منتخب مصر أول تعليق من محمد شريف على عودته لقائمة منتخب

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علق محمد شريف، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي ومنتخب ، على عودته لقائمة منتخب مصر لمباراتي أنجولا والجابون.

وكان كيروش قد أعلن قائمة منتخب مصر لمباراتي أنجولا والجابون بتصفيات ، والتي شهدت عودة شريف مجددًا عقب استبعاده من مباراتي ليبيا.

وقال شريف في تصريحات متلفزة:«سعيد بعودتي لمنتخب مصر، تعبت واشتغلت على نفسي كتير واجتهدت في التمرين علشان أرجع تاني، وحتى لو مكنتش رجعت كنت هكمل اجتهاد».

وأنهى:«دائمًا أحترم الرؤيا الفنية للمدربين واحترمت بالطبع قرار كيرش باستبعادي من مباراتي ليبيا وبدأت العمل والاجتهاد».

المصرى اليوم

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