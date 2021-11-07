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علق محمد شريف، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، على عودته لقائمة منتخب مصر لمباراتي أنجولا والجابون.

وكان كيروش قد أعلن قائمة منتخب مصر لمباراتي أنجولا والجابون بتصفيات كأس العالم، والتي شهدت عودة شريف مجددًا عقب استبعاده من مباراتي ليبيا.

وقال شريف في تصريحات متلفزة:«سعيد بعودتي لمنتخب مصر، تعبت واشتغلت على نفسي كتير واجتهدت في التمرين علشان أرجع المنتخب تاني، وحتى لو مكنتش رجعت كنت هكمل اجتهاد».

وأنهى:«دائمًا أحترم الرؤيا الفنية للمدربين واحترمت بالطبع قرار كيرش باستبعادي من مباراتي ليبيا وبدأت العمل والاجتهاد».