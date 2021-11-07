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« احتاج قلم يفوقه» .. ميدو عن خسارة الفريق الأبيض

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«الزمالك احتاج قلم يفوقه» .. ميدو عن خسارة الفريق الأبيض « احتاج قلم يفوقه» .. ميدو عن خسارة الفريق الأبيض

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يرى أحمد حسام ميدو، نجم السابق، أن خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام الأهلي بهذا الشكل في مصلحة الفريق.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام الأهلي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة»:«خسارة الزمالك أمام الأهلي في مصلحة الفريق، وهذه النتيجة جاءت في الوقت المناسب».

وأضاف أن الزمالك أحتاج «ياخد قلم يفوقه» خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الأبيض قادر على العودة والفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.

المصرى اليوم

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