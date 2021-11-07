حسين الشحات: وجود الجماهير ساهم في حسم القمة مبكرا للأهلي

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قال حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، إن وجود الجماهير ساهم في حسم اللقاء مبكرا للنادي الأهلي.

وأضاف حسين الشحات، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«الجمهور أضاف من حماس اللاعبين، أمام الزمالك وساعدنا في حسم اللقاء مبكرا».

وواصل :«اندفاع الزمالك الهجومي وبحثه عن تعديل النتيجة، ساهم في الفوز الكبير للأهلي، والقادم أفضل، ونسعى للحفاظ على القمة والتتويج باللقب لتعويض اخفاق الموسم الماضي».

وتابع:«لا شك أن الاستمرار بنفس المستوى الذي أقدمه حاليا هو طريقي للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني من جديد، ولم أتحايل من أجل الحصول على ركلة جزاء، بل سقطت بعد اصطدام مدافع الزمالك بي».