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حسين الشحات: وجود الجماهير ساهم في حسم القمة مبكرا للأهلي

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حسين الشحات: وجود الجماهير ساهم في حسم القمة مبكرا للأهلي حسين الشحات: وجود الجماهير ساهم في حسم القمة مبكرا للأهلي

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قال حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، إن وجود الجماهير ساهم في حسم اللقاء مبكرا للنادي الأهلي.

وأضاف حسين الشحات، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«الجمهور أضاف من حماس اللاعبين، أمام وساعدنا في حسم اللقاء مبكرا».

وواصل :«اندفاع الزمالك الهجومي وبحثه عن تعديل النتيجة، ساهم في الفوز الكبير للأهلي، والقادم أفضل، ونسعى للحفاظ على القمة والتتويج باللقب لتعويض اخفاق الموسم الماضي».

وتابع:«لا شك أن الاستمرار بنفس المستوى الذي أقدمه حاليا هو طريقي للعودة إلى صفوف الوطني من جديد، ولم أتحايل من أجل الحصول على ركلة جزاء، بل سقطت بعد اصطدام مدافع الزمالك بي».

المصرى اليوم

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