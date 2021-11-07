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ديانج يكشف كواليس تعثر انتقاله لجالاتا سراي وسر احتفاله بـ«كرة السلة»

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ديانج يكشف كواليس تعثر انتقاله لجالاتا سراي وسر احتفاله بـ«كرة السلة» ديانج يكشف كواليس تعثر انتقاله لجالاتا سراي وسر احتفاله بـ«كرة السلة»

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كشف اليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي عن سر احتفاله بتسديد الكرة على طريقة كرة السلة بعد تسجيله للأهداف.

وقال ديانج في تصريحات عبر قناة صدى البلد «سعيد بهذا السؤال، رأيت أكثر من تفسير للاحتفال ولكنهم خطأ».

وأضاف «السبب الحقيقي في احتفالي هو زوجتي لاعبة كرة السلة».

وتابع «وعدت زوجتي بالاحتفال بهذه الطريقة عند تسجيلي للأهداف كرسالة لها».

وعن انتقاله لجالاتا سراي التركي قال:«كان هناك عرض بالفعل في الصيف الماضي ولكن لا أعرف إلى أين وصلت المفاوضات ولا أعرف أي تفاصيل».

وأكمل«كل ما أعلمه في الوقت الحالي أنني لاعبا في النادي الأهلي وأنا مبسوط بذلك لأنه النادي الأكبر في القارة».

وأتم «انا محظوظ بما يحدث حاليًا وبوجودي داخل الأهلي، ليس من السهل أن تكون لاعبًا في النادي الأهلي».

المصرى اليوم

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