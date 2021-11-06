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قبل خوض الانتخابات .. ارتياح بين أعضاء مجلس الأهلي بعد خماسية

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قبل خوض الانتخابات .. ارتياح بين أعضاء مجلس الأهلي بعد خماسية الزمالك قبل خوض الانتخابات .. ارتياح بين أعضاء مجلس الأهلي بعد خماسية

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سيطرت حالة من الارتياح بين مسؤولي مجلس إدارة النادي الأهلي قبل خوض الانتخابات المقبلة والمقررة في 26 نوفمبر الجاري بعد الفوز الكبير الذي حققه فريق الكرة على الغريم التقليدي .

ورأى محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلسه الحالي المرشحون معه في الانتخابات المقبلة أن هذا الفوز يعزز من فرص القائمة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه أعضاء النادي لملف كرة القدم.

وحقق فريق الكرة في عهد المشرف العام على قطاع الكرة ورئيس النادي محمود الخطيب، الفوز بلقبي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والتتويج ببرونزية للأندية إلى جانب الألقاب والبطولات المحلية.

ويسعى محمود الخطيب إلى المضي قدما في طريق الوصول بالنادي إلى قمة المجد سواء محليا أو إفريقيا أو دوليا، خاصة أن الفريق ينتظره المزيد من الانجازات والالقاب خلال الفترة القليلة المقبلة، من بينها كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الفريق للمرة الثانية على التوالي، وبطولة كاس السوبر الافريقي التي يحمل الفريق لقبها ويسعي للاحتفاظ به مجددا، وهذا لن يتحقق بدون تجانس، وتفاهم تحققه القائمة الموحدة، والتي إعتاد عليها رموز النادي طوال السنوات الماضية.

وتضم قائمة الخطيب كلًا من، العامري فاروق مرشحًا لمنصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي لأمانة الصندوق، وللعضوية فوق السن، طارق قنديل ومحمد سراج الدين ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي وتحت السن، محمد الجارحي- مي عاطف.

وتسود حالة من الحماس بين أعضاء الجمعية العمومية الذين أكدوا ضرورة حضورهم وتواجدهم بكثافة يوم ‏‏26 نوفمبر الجاري للإدلاء بأصواتهم وتوجيه رسالة جديدة ومعتادة تؤكد استقرار الأهلي ووعي ‏الجمعية العمومية الدائم بمصلحة نادي القرن.‏

المصرى اليوم

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