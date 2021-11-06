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ملخص مباراة برشلونة اليوم «3-3» وريمونتادا سيلتا فيجو المثيرة في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة برشلونة اليوم «3-3» وريمونتادا سيلتا فيجو المثيرة في الدوري الإسباني ملخص مباراة برشلونة اليوم «3-3» وريمونتادا سيلتا فيجو المثيرة في الدوري الإسباني

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حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق نتيجة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 6-11-2021 على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا 2021-2022.

تقاسم الفريقين شوطي المباراة حيث تقدم برشلونة بـ 3 أهداف عن طريق انسو فاتي في الدقيقة 5، وسيرجيو بوسكيتس 18، وممفيس ديباي 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 3-0.

وانقلب الحال في الشوط الثاني وسجل اياجو اسباس هدف سيلتا فيجو الأول في الدقيقة 52، ونوليتو الهدف الثاني 74، قبل أن يعود اسباس لتسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 95+6، لتكتمل الريمونتادا وينتهي اللقاء بالتعادل 3-3.

بهذا التعادل أضاف برشلونة لرصيده نقطة ليصل إلى 17 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الليجا، ورفع سيلتا فيجو رصيده إلى النقطة 12 في المركز الرابع عشر.

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإسباني الليجا بعد مباريات اليوم السبت 6-11-2021 اضغط هنـــــا

مباراة برشلونة وسلتا فيجو في الدورى الإسباني

المصرى اليوم

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