ملخص مباراة برشلونة اليوم «3-3» وريمونتادا سيلتا فيجو المثيرة في الدوري الإسباني

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حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق نتيجة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 6-11-2021 على ملعب بالايدوس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا 2021-2022.

تقاسم الفريقين شوطي المباراة حيث تقدم برشلونة بـ 3 أهداف عن طريق انسو فاتي في الدقيقة 5، وسيرجيو بوسكيتس 18، وممفيس ديباي 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 3-0.

وانقلب الحال في الشوط الثاني وسجل اياجو اسباس هدف سيلتا فيجو الأول في الدقيقة 52، ونوليتو الهدف الثاني 74، قبل أن يعود اسباس لتسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 95+6، لتكتمل الريمونتادا وينتهي اللقاء بالتعادل 3-3.

بهذا التعادل أضاف برشلونة لرصيده نقطة ليصل إلى 17 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الليجا، ورفع سيلتا فيجو رصيده إلى النقطة 12 في المركز الرابع عشر.

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