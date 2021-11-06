أخبار عاجلة

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة» -
فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو -
برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو) -
جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب -
مصر للطيران تبدأ في تسيير رحلات مجدولة مباشرة بين مدريد والأقصر -
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر -
أحمد أيوب يرد على كيروش : تحملنا الكثير من الضغوط .. والمنتخب لم يخسر مع البدري -
ارتفاع ملحوظ في حالات الوفاة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء -
مصطفي بكري يرد على زكريا بطرس: «العيب على الدولة التي تأويك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب

Print
الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ مع مضيفه فاركو، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية للشباب.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف «كوتو».

الدفاع: جلال فارس- محمد المغربي- هاني عمرو- محمد أشرف.

الوسط: كريم سعد الله- أحمد أشرف- محمد فخري- زياد طارق- أحمد غريب.

الهجوم: محمد ياسر.

وشارك محمد رضا بدلًا من محمد ياسر، وأحمد عربي بدلًا من زياد طارق، وطه محمود بدلًا من محمد فخري.

جاء هدف الأهلي في الدقيقة ٦٨ عن طريق محمد فخري بتسديدة بالقدم اليسرى، وتعادل فاركو في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة ١-١.

بهذا التعادل رفع «أهلي ٢٠٠١» رصيده إلى ١٤ نقطة، بعدما فاز في ٤ مباريات، وتعادل في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، وفاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، مسجلًا ١٦ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبدالله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

بعد أداء العمرة.. عمر كمال: «كل حاجة طلبتها من ربنا حققهالي وزيادة»

فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو

فيديو مسرب .. أبوجبل يهاجم حكم القمة: «عايز تخلص الماتش كام» فيديو

برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو)

برلمانية: نفسية طلاب رابعة ابتدائي تتأثر لصعوبة المناهج وتزرع داخلهم الفشل والإحباط (فيديو)

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب

جمارك القاهرة تضبط تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب