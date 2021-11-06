الأهلى يتعادل مع فاركو فى دورى الجمهورية للشباب

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تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ مع مضيفه فاركو، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الجمهورية للشباب.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف «كوتو».

الدفاع: جلال فارس- محمد المغربي- هاني عمرو- محمد أشرف.

الوسط: كريم سعد الله- أحمد أشرف- محمد فخري- زياد طارق- أحمد غريب.

الهجوم: محمد ياسر.

وشارك محمد رضا بدلًا من محمد ياسر، وأحمد عربي بدلًا من زياد طارق، وطه محمود بدلًا من محمد فخري.

جاء هدف الأهلي في الدقيقة ٦٨ عن طريق محمد فخري بتسديدة بالقدم اليسرى، وتعادل فاركو في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة ١-١.

بهذا التعادل رفع «أهلي ٢٠٠١» رصيده إلى ١٤ نقطة، بعدما فاز في ٤ مباريات، وتعادل في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، وفاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، مسجلًا ١٦ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبدالله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال، ومحمد السيد أخصائي التدليك.