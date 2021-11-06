الدوري الإنجليزي اليوم: كريستال يهزم ولفرهامبتون.. ونورويتش يحقق فوزه الأول

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حقق فريق كريستال بالاس فوزا ثمينا على نظيره ولفرهامبتون بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيلهرست بارك في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

شهد الشوط الأول من المباراة تبادل السيطرة من الفريقين ولكن دون خطورة على المرميين حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقدم ويلفريد زاها في الدقيقة 61 من أحداث الشوط التاني، وعزز التقدم بالهدف الثاني كونور جالاجر في الدقيقة 78.

ورفع فريق كريستال بالاس رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز العاشر، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 16 ليحتل المركز الثامن.

مباراة كريستال بالاس و ولفرهامبتون في الدورى الإنجليزى

وفي إطار الجولة الحادية عشر حقق فريق نورويتش سيتي فوزًا غاليًا على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب برينتفورد كوميونيتي.

افتتح الأهداف فريق نورويتش سيتي عن طريق لاعبه ماتياس نورمان في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول، وعزز التقدم بالهدف الثاني تيمو بوكي في الدقيقة 29.

وقلص الفارق فريق برينتفورد في الدقيقة 60 عن طريق لاعبه ريكو هنري.

وبهذه النتيجة رفع نورويتش سيتي رصيده إلى النقطة 5 ليحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 12 ليحتل المركز الرابع عشر في ترتيب البريميرليج.