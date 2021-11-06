رابطة المحترفين تعتزم تغريم الأهلي والزمالك ماليًا بعد مباراة القمة

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تتجه النية داخل إدارة المسابقات، برئاسة عامر حسين، إلى تغريم ناديى الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية لما بدر منهما خلال مباراة القمة 123 التي أُقيمت أمس الجمعة، على ملعب استاد القاهرة، وانتهى بفوز الأحمر بنتيجة 5- 3 في الجولة الثالثة من الدورى الممتاز.

وعلمت «المصرى اليوم» أن رابطة المحترفين ستوقع غرامة مالية على النادى الأهلى تصل إلى 50 ألف جنيه لما بدر من الجماهير الحمراء تجاه المنافس خلال المباراة.

ووفقًا لمصدر مسئوول داخل رابطة المحترفين-رفض ذكر إسمه- فإن الغرامة المالية التي ستوقع على الزمالك تصل إلى 100 ألف جنيه لعدم حضور المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأبيض المؤتمر الصحفى عقب مباراة القمة، فضلا عن قيام أحد أفراد الجهاز الفنى بدفع احد الكرات أثناء تسديد على معلول لاعب الاهلى ركلة الجزاء الثانية التي احتسبت للاهلى وسجل منها الهدف الخامس لفريقه،