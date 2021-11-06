أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم

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استعاد نادي أسوان، صدارة مجموعة، مجموعة الصعيد، والمعروف إعلاميا ب «دوري المظاليم»، في الاسبوع السادس لدوري الدرجة الأولي لكرة القدم، فاز على المدينة المنور 0-1 بعقر دارها، ليرتفع رصيده عند 15 نقطة، بينما تراجع نادي المنيا للمركز الثاني، برصيد 13 نقطة بعد تعادله مع نادي ملوي 0-0، وجاء نادي كيما أسوان في المركز الثالث عقب الفوز على نادي الألمنيوم 3-2 .

وقد جاءت نتائج الاسبوع السادس تعادل تليفونات بني سويف مع نادي بني سويف، 0-0، وسوهاج مع ديروط 1-1، والمنيا مع ملوي 0-0، والإعلاميين مع الفيوم 0-0، وفوز أسوان على المدينة المنورة 0-1، وكيما أسوان على الألمنيوم 3-2، وشباب طامية على قنا1-2 .

وقد جاء ترتيب المجموعة كالتالي: -

أسوان 15 نقطة – المنيا 13 نقطة- كيما أسوان 12 نقطة- الألمنيوم 9 نقاط – شباب طامية 9 نقاط – البداري 7 نقاط – بترول أسيوط 6 نقاط – المدينة المنورة 6 نقاط – بني سويف 6 نقاط- سوهاج 6 نقاط- الفيوم 6 نقاط – ملوي 5 نقاط – ديروط 5 نقاط – الإعلاميين 4 نقاط – ت بني سويف 2 نقطة – قنا نقطة واحدة .