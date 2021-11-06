أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي

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بخيبة أمل من أداء مانشستر يونايتد ضد غريمه اللدود مانشستر سيتي، ادعى أسطورة الشياطين الحُمر روي كين أن سكوت ماكتوميناي وفريد ليسا جيدين بما يكفي للعب مع اليونايتد.

وأضاف الأيرلندي أنه لم يتفاجأ برؤية بايلي يضع الكرة في الشباك من مرماه. قال كين: «نعود إلى ذلك، أنا أبحث عن الشخصيات. سكوت مكتوميناي، الذي أعرف أنه يتعلم أساسيات كرة القدم. فريد في خط الوسط. هؤلاء اللاعبون ليسوا جيدين بما يكفي لمانشستر يونايتد. دفاعيًا، لم أشعر بالصدمة عندما قام إريك بايلي بالتسجيل في مرمى فريقه، لأنه مازال محتاج وقت للعودة إلى أجواء المباريات من جديد».

أعطى بايلي فريق بيب جوارديولا التقدم بعد سبع دقائق فقط من المباراة بوضع الكرة في الشباك، بينما واصل برناردو سيلفا حسم النقاط الثلاث لمانشستر سيتي حيث ضاعف تقدم الضيوف قبل نهاية الشوط الأول.

أشرك سولشاير ماركوس راشفورد وجادون سانشو ودوني فان دي بيك في الشوط الثاني ولكن دون جدوى. تمكن مانشستر يونايتد من تسجيل تسديدة واحدة فقط على المرمى في هذه المباراة.

اعترف كين أيضًا أن مانشستر يونايتد كان فقيرًا أمام مانشستر سيتي، الذي يشعر أنه كان يلعب بمفرده، وأوضح: «كان الأمر مريحًا جدًا لمانشستر سيتي. لم يجدوا صعوبة في الفوز على اليونايتد».

خسر مانشستر يونايتد الآن ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض أولي جونار سولشاير لضغوط هائلة في مانشستر يونايتد منذ فترة. كانت هناك اقتراحات بإمكانية إقالة النرويجي بعد هزيمة الشياطين الحمر 5-0 أمام ليفربول في أولد ترافورد قبل بضعة أسابيع.

ويبدو أن سولشاير يحظى بدعم الإدارة لمانشستر يونايتد في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن الهزيمة أمام مانشستر سيتي ستضعه تحت ضغط أكبر في النادي. يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان سولشاير تغيير الأمور في أولد ترافورد هذا الموسم.